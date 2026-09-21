ua en ru
Пн, 21 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Google получил штраф в 403 млн евро из-за данных о местонахождении

14:53 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская
Google получил штраф в 403 млн евро из-за данных о местонахождении Фото: Штраф для Google составил 403 миллиона евро (unsplash.com)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Ирландский регулятор оштрафовал Google сразу за четыре нарушения в работе с геолокацией пользователей - эта сумма стала одной из самых больших за всю историю ведомства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico.

За что наказали Google

Ирландская комиссия по защите данных (DPC) оштрафовала Google на 403 миллиона евро за нарушение европейского Общего регламента о защите данных (GDPR).

Это четвертый по размеру штраф, когда-либо выписываемый ирландским регулятором, и первое серьезное наказание именно для Google. Ирландия отвечает за присмотр за многими мировыми техкомпаниями, чьи европейские офисы расположены в этой стране.

Комиссары Дес Хоган, Дейл Сандерленд и Ниам Свини объяснили, что нарушения касались того, как Google обрабатывал и хранил данные о местонахождении пользователей в функциях Web&App Activity, Location History и Location Accuracy, а также прозрачности этих процессов.

DPC начала проверку еще в 2020 году после жалоб потребительских организаций из разных стран Евросоюза.

Организации утверждали, что Google использовал темные паттерны и нечестные практики, чтобы заставить людей включать функции, передававшие данные об их геолокации.

Ответившие в Google

"Это дело касается устаревших правил, которые уже обновили. С 2019 года мы существенно изменили свою политику и запустили удобные инструменты для управления геоданными", - заявила пресс-секретарь Google Матильда Мешен.

Ирландская DPC ведет еще три масштабных расследования в отношении компании. Они касаются обработки данных искусственного интеллекта моделью PaLM2, системы персональной рекламы Google и процесса регистрации аккаунтов компании.

Тем временем исследователи обратили внимание, что искусственный интеллект начал придумывать свой язык во время общения между собой.

Через несколько дней работы в проекте Emergence алгоритмы создали новые слова и метафоры, значение которых даже специалисты расшифровали не сразу.

Напомним, Google также договорился с ООН о создании новой базы статистических данных, которая должна помочь нейросетям давать более точные ответы.

Решение появилось после тестирования, показавшее, что популярные чат-боты называли правильную цифру менее чем в четверти случаев.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Google Ирландия
Новости
РФ накрыла ударами 10 областей: разрушены ТЦ, университет и дома, есть погибшие
РФ накрыла ударами 10 областей: разрушены ТЦ, университет и дома, есть погибшие
Аналитика
Баллистика, реактивные "Шахеды" и энергетика: чего ждать от атак РФ этой осенью и зимой
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Баллистика, реактивные "Шахеды" и энергетика: чего ждать от атак РФ этой осенью и зимой