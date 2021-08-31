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Google отложил возвращение сотрудников в офис до 2022 года из-за "Дельта" штамма

Автор: Валерия Полищук

Компания Google отложила возвращение своих сотрудников в офис до 2022 года. Поскольку участились случаи заражения "Дельта" штаммом коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Глава Google Сундар Пичаи сообщил сотрудникам в электронном письме, что политика будет действовать до 10 января 2022 года.

Ряд крупных американских технологических и финансовых компаний, включая Facebook, сообщили, что они продлят дистанционную работу для сотрудников до осени, так как число случаев заболевания COVID продолжает расти во многих регионах Соединенных Штатов.

Напомним, Google планирует обязать своих сотрудников вакцинироваться, прежде чем позволить им вернуться к работе в офисе.

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GoogleКоронавирус "Дельта"