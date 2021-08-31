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Google відклав повернення співробітників в офіс до 2022 року через "Дельта" штам

Автор: Валерія Поліщук

Компанія Google відклала повернення своїх співробітників в офіс до 2022 року. Оскільки почастішали випадки зараження "Дельта" штамом коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Глава Google Сундар Пічаї повідомив співробітникам в електронному листі, що політика буде діяти до 10 січня 2022 року.

Ряд великих американських технологічних і фінансових компаній, включаючи Facebook, повідомили, що вони продовжать дистанційну роботу для співробітників до осені, так як число випадків захворювання covid продовжує зростати в багатьох регіонах Сполучених Штатів.

Нагадавши, Google планує зобов'язати своїх співробітників вакцинуватися, перш ніж дозволити їм повернутися до роботи в офісі.

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GoogleКоронавірус "Дельта"