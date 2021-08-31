Google відклав повернення співробітників в офіс до 2022 року через "Дельта" штам

Компанія Google відклала повернення своїх співробітників в офіс до 2022 року. Оскільки почастішали випадки зараження "Дельта" штамом коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Глава Google Сундар Пічаї повідомив співробітникам в електронному листі, що політика буде діяти до 10 січня 2022 року.
Ряд великих американських технологічних і фінансових компаній, включаючи Facebook, повідомили, що вони продовжать дистанційну роботу для співробітників до осені, так як число випадків захворювання covid продовжує зростати в багатьох регіонах Сполучених Штатів.