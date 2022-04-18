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Google відкрив якісні супутникові зображення стратегічних об'єктів Росії

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Понеділок 18 квітня 2022 14:50
Google відкрив якісні супутникові зображення стратегічних об'єктів Росії Фото: Google Maps відкрив супутникові зображення військових об'єктів РФ (defence-ua.com)
Автор: Наталія Юрченко

Google відкрив супутникові зображення стратегічних об'єктів Російської Федерації. Тепер їх можна подивитися у високій якості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

Зазначається, що секретні полігони та військові об'єкти Росії тепер можливо роздивитися з роздільною здатністю близько до 0,5 метра на піксель. До цього вони були в гіршій якості, що не дозволяло розібрати деталі.

Зокрема, тепер в Google Maps є доступ до знімків єдиного російського авіаносця "Адмирал Кузнецов".

Google відкрив якісні супутникові зображення стратегічних об'єктів Росії

Також є можливість подивитися на базу зберігання ядерних боєприпасів поблизу Мурманська.

Google відкрив якісні супутникові зображення стратегічних об'єктів Росії

Крім того, на знімках зі супутника можна знайти полігон Ненокса, де зірвалась секретна ракета "Буревестник" з ядерною силовою установкою.

Google відкрив якісні супутникові зображення стратегічних об'єктів Росії

Варто зазначити, що стратегічної цінності такі знімки майже не мають, оскільки військові супутники мають значно кращу роздільну здатність.

Нагадаємо, омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Росія досі утримує в полоні 42 моряків трьох вантажних суден під прапором Домініки й Ліберії.

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