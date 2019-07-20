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Google оштрафовали на 11 млн долларов из-за дискриминации по возрасту

Новости » Экономика    20.07.2019 - 20:39
Google оштрафовали на 11 млн долларов из-за дискриминации по возрасту
Иллюстративное фото (flickr.com/Ben Nuttall)

Компания выплатит штраф в рамках иска о дискриминации претендентов на должности по возрасту

Компания Google выплатит 11 млн долларов в рамках иска о дискриминации претендентов на должности по возрасту. Теперь 227 истцов получат по 35 тыс. долларов каждый еще 2,75 млн долларов достанется адвокатам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В соглашении, которое компания заключила с отвергнутыми ранее соискателями, вписали призыв к подразделению Alphabet Inc. отучить сотрудников и руководителей от возрастных предрассудков. Также компанию призвали создать комитет, который будет заниматься исключительно вопросами возрастного разнообразия при наборе на работу.

Изначально иск был подан немолодой Шерил Филлекес, которой несколько раз отказали в приеме на работу в Google, несмотря на ее достаточную квалификацию. Она обвинила компанию в "систематической практике дискриминации" пожилых соискателей.

При этом в компании ране отвергали выдвинутые против Google обвинения, утверждая, что Филлекес и другие соискатели не продемонстрировали надлежащей квалификации, необходимой для работы в компании.

Напомним, 20 марта 2019 года Европейская комиссия наложила штраф в 1,49 млрд евро (1,60 млрд долларов) на корпорацию Google за нарушение европейских норм по конкуренции при размещении рекламы в интернете и ее выделении при поиске в сети. 

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