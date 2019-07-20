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Google оштрафували на 11 млн доларів через дискримінацію за віком

Новини » Економіка    20.07.2019 - 20:39
Google оштрафували на 11 млн доларів через дискримінацію за віком
Ілюстративне фото (flickr.com/Ben Nuttall)

Компанія виплатить штраф у рамках позову про дискримінацію претендентів на посади за віком

Компанія Google виплатить 11 млн доларів в рамках позову про дискримінацію претендентів на посади за віком. Тепер 227 позивачів отримають по 35 тис. доларів кожен ще 2,75 млн доларів дістанеться адвокатам, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

В угоді, яку компанія уклала з відкинутими раніше здобувачами, вписали заклик до підрозділу Alphabet Inc. відучити співробітників і керівників від вікових забобонів. Також компанію закликали створити комітет, який буде займатися виключно питаннями вікового різноманітності при наборі на роботу.

Спочатку позов був поданий немолодий Шеріл Филлекес, якій кілька разів відмовили в прийомі на роботу в Google, незважаючи на її достатню кваліфікацію. Вона звинуватила компанію в "систематичної практики дискримінації" літніх шукачів.

При цьому в компанії рані відкидали висунуті проти Google звинувачення, стверджуючи, що Филлекес і інші претенденти не продемонстрували належної кваліфікації, необхідної для роботи в компанії.

Нагадаємо, 20 березня 2019 року Європейська комісія наклала штраф у 1,49 млрд євро (1,60 млрд доларів) на корпорацію Google за порушення європейських норм щодо конкуренції при розміщенні реклами в інтернеті та її надання при пошуку в мережі.

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