В Google опубликовали название новой версии Android

Google опубликовала официальное название новой версии Android - Android 10. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог компании.

Как известно, Google использовала названия десертов для Android, начиная с версии 1.5, которая получила приставку Cupcake. Позже компания начала регулярно выпускать обновления с названиями сладостей в алфавитном порядке. Последней версией стала Android 9 с приставкой Pie.

Однако сейчас компания решила отказаться от этой традиции, объяснив этой недостаточной универсальностью названий десертов для 2,5 млрд пользователей системы по всему миру. По словам представителей Google, в некоторых странах были проблемы с произношением названий.

В заявлении Google говорится: "Мы на протяжении многих лет получали обратную связь, что названия не всегда понимали все в мировом сообществе. Например, L и R в некоторых языках неразличимы, поэтому когда некоторые слышали о версии Lollipop, не было интуитивно понятно, что она вышла после KitKat".

Кроме того, Google представила обновленный логотип и цвета Android 10. Цвет надписи изменили с салатового на черный из-за проблем с чтением, а цвет логотипа изменили на более контрастный оттенок зеленого. Выход Android 10 запланирован на осень 2019 года.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Google проводит тесты над новой авторизацией в учетные записи пользователей.