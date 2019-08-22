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В Google опубликовали название новой версии Android

Новости » Телеком & IT    22.08.2019 - 18:55
В Google опубликовали название новой версии Android
Фото: Google (flickr.com/Robert Scoble)

Официальное название новой версии Android - Android 10

Google опубликовала официальное название новой версии Android - Android 10. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог компании.

Как известно, Google использовала названия десертов для Android, начиная с версии 1.5, которая получила приставку Cupcake. Позже компания начала регулярно выпускать обновления с названиями сладостей в алфавитном порядке. Последней версией стала Android 9 с приставкой Pie.

Однако сейчас компания решила отказаться от этой традиции, объяснив этой недостаточной универсальностью названий десертов для 2,5 млрд пользователей системы по всему миру. По словам представителей Google, в некоторых странах были проблемы с произношением названий.

В заявлении Google говорится: "Мы на протяжении многих лет получали обратную связь, что названия не всегда понимали все в мировом сообществе. Например, L и R в некоторых языках неразличимы, поэтому когда некоторые слышали о версии Lollipop, не было интуитивно понятно, что она вышла после KitKat".

Кроме того, Google представила обновленный логотип и цвета Android 10. Цвет надписи изменили с салатового на черный из-за проблем с чтением, а цвет логотипа изменили на более контрастный оттенок зеленого. Выход Android 10 запланирован на осень 2019 года.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Google проводит тесты над новой авторизацией в учетные записи пользователей.

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