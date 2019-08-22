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У Google опублікували назва нової версії Android

Новини » Телеком & IT    22.08.2019 - 18:55
У Google опублікували назва нової версії Android
Фото: Google (flickr.com/Robert Scoble)

Офіційну назву нової версії Android - Android 10

Google опублікувала офіційну назву нової версії Android - Android 10. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог компанії.

Як відомо, Google використовувала назви десертів для Android, починаючи з версії 1.5, яка отримала приставку Cupcake. Пізніше компанія почала регулярно випускати оновлення з назвами солодощів в алфавітному порядку. Останньою версією стала Android 9 з приставкою Pie.

Проте зараз компанія вирішила відмовитися від цієї традиції, пояснивши цієї недостатньою універсальністю назв десертів для 2,5 млрд користувачів системи по всьому світу. За словами представників Google, в деяких країнах були проблеми з вимовою назв.

В заяві Google йдеться: "Ми впродовж багатьох років отримували зворотній зв'язок, що назви не завжди розуміли все в світовому співтоваристві. Наприклад, L і R в деяких мовах однакові, тому коли деякі чули про версії Lollipop, не було інтуїтивно зрозуміло, що вона вийшла після KitKat".

Крім того, Google представила оновлений логотип і кольору Android 10. Колір напису змінили з білого на чорний з-за проблем з читанням, а колір логотипу змінили на більш контрастний відтінок зеленого. Вихід Android 10 запланований на осінь 2019 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Google проводить тести над новою авторизацією в облікові записи користувачів.

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