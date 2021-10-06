Google определилась с датой презентации новинок: каких анонсов стоит ожидать

Google раскрывала некоторые подробности нового Pixel 6, однако, уже во время презентации, компания наконец-то расскажет все особенности нового смартфона и уточнит цены, а также сроки доступности.

В частности, возможно, компания презентует свой первый гибкий телефон, слухи о котором уже давно гуляют по сети.

Что известно о Pixel 6:

Выпускаться две модели нового флагмана: обычная версия и Pro.

Pixel 6 Pro выделяется дополнительным перископическим телеобъективом и 6,7-дюймовым изогнутым дисплеем, который работает на частоте 120 Гц;

Pixel 6 оснащен 6,4-дюймовым плоским дисплеем, который работает на частоте 90 Гц и широкоугольным модулем с увеличенной диафрагмой.

Вероятно, что на этот раз компания расположит сканер отпечатков пальцев под поверхность экрана в обеих моделях флагмана.