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Google определилась с датой презентации новинок: каких анонсов стоит ожидать

Автор: Сергей Пышкин

Компания Google официально назвала дату презентации новинок. Она состоится 19 октября в 20:00 по киевскому времени.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Google раскрывала некоторые подробности нового Pixel 6, однако, уже во время презентации, компания наконец-то расскажет все особенности нового смартфона и уточнит цены, а также сроки доступности.

В частности, возможно, компания презентует свой первый гибкий телефон, слухи о котором уже давно гуляют по сети.

Что известно о Pixel 6:

Выпускаться две модели нового флагмана: обычная версия и Pro.

  • Pixel 6 Pro выделяется дополнительным перископическим телеобъективом и 6,7-дюймовым изогнутым дисплеем, который работает на частоте 120 Гц;
  • Pixel 6 оснащен 6,4-дюймовым плоским дисплеем, который работает на частоте 90 Гц и широкоугольным модулем с увеличенной диафрагмой.

Вероятно, что на этот раз компания расположит сканер отпечатков пальцев под поверхность экрана в обеих моделях флагмана.

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