Google определилась с датой презентации новинок: каких анонсов стоит ожидать

Компания Google официально назвала дату презентации новинок. Она состоится 19 октября в 20:00 по киевскому времени.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.
Google раскрывала некоторые подробности нового Pixel 6, однако, уже во время презентации, компания наконец-то расскажет все особенности нового смартфона и уточнит цены, а также сроки доступности.
В частности, возможно, компания презентует свой первый гибкий телефон, слухи о котором уже давно гуляют по сети.
Что известно о Pixel 6:
Выпускаться две модели нового флагмана: обычная версия и Pro.
Вероятно, что на этот раз компания расположит сканер отпечатков пальцев под поверхность экрана в обеих моделях флагмана.