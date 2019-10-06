Google обнаружила уязвимость безопасности в телефонах трех компаний

Американская компания Google обнаружила проблемы безопасности в некоторых телефонах компаний Huawei, Samsung и Xiaomi. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDnet.

Как сообщается, Google обнаружила уязвимость в коде ядра операционной системы Android в телефонах компаний Huawei, Samsung и Xiaomi, которая позволяет получать без разрешения пользователя доступ к устройствам.

По данным экспертов компании, проблемы с безопасностью могут возникнуть у таких моделей телефонов с операционной системой Android: Pixel 2, Xiaomi A1, Xiaomi Redmi 5A, Xiaomi Redmi Note 5, Huawei P20, Moto Z3, Oppo А3, Oreo LG, Samsung S7, S8, S9.

Отмечается, что речь идет о телефонах, на которых установлена операционная система Android версии 8.x или более поздняя.

Накануне компания Check Point также обнаружила уязвимость телефонов с операционной системой Android для фишинговых СМС-атак. Проблема могла затронуть в том числе устройства компании Huawei, Samsung и LG.

Напомним, ранее американская компания Apple заявила об обнаружении критической ошибки безопасности в новой версии операционной системы iOS 13. Сообщалось, что ошибка позволяет разработчикам клавиатур собирать данные пользователей.