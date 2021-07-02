Google намерен полностью изменить модель онлайн-поиска

Новый механизм MUM, который собираются внедрить разработчики компании в поисковик, позволит пользователям создавать комбинированные запросы. Они смогут в одном запросе соединять текстовую, графическую и аудиоинформацию, а встроенный искусственный интеллект будет это все правильно "понимать".

По словам представителей корпорации, компании предстоит решить несколько ключевых вопросов о том, как именно будет работать новая система поиска. Наиболее проработанные механизмы собираются внедрить в самое ближайшее время.

Внедрение технологии MUM позволит сделать Google уникальным поисковиком, не имеющим аналогов в мире. С его помощью можно будет решать самые сложные поисковые задачи.

В Google утверждают, что MUM - лишь одна из технологий, которая готовится к внедрению. Среди других выделяют алгоритм LaMDA, созданный для более "естественного" общения с искусственным интеллектом. Подобные технологии должны изменить поисковую модель до неузнаваемости.