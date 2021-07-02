Google має намір повністю змінити модель онлайн-пошуку

Новий механізм MUM, який збираються впровадити розробники компанії в пошуковик, дозволить користувачам створювати комбіновані запити. Вони зможуть в одному запиті з'єднувати текстову, графічну та аудіоінформацію, а вбудований штучний інтелект буде це все правильно "розуміти".

За словами представників корпорації, компанії належить вирішити кілька ключових питань про те, як саме буде працювати нова система пошуку. Найбільш опрацьовані механізми збираються впровадити в якнайближчий час.

Впровадження технології MUM дозволить зробити Google унікальним пошуковиком, який не має аналогів у світі. З його допомогою можна буде вирішувати найскладніші пошукові завдання.

У Google стверджують, що MUM - лише одна з технологій, яка готується до впровадження. Серед інших виділяють алгоритм LaMDA, створений для більш "природного" спілкування зі штучним інтелектом. Подібні технології повинні змінити пошукову модель до невпізнання.