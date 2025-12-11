У Google Maps з'явилася нова функція, яка точно сподобається водіям

Google Maps оновив функціонал на iOS: тепер додаток автоматично визначає, де ви припаркували автомобіль, зберігає цю точку і відображає її з вашим кастомним значком авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Google .

Особливості нової функції

Зберігати місце паркування в Google Maps можна було й раніше, але це вимагало дій користувача. Раніше з'являлася кнопка на Android Auto після досягнення пункту призначення, а в мобільному додатку функція існувала вже майже десять років. Однак автоматичне збереження з'явилося тільки зараз.

Як нещодавно повідомив Ріо Акасака, старший менеджер із продукту Maps у Google, нова функція дає змогу застосунку автоматично фіксувати паркування та видаляти точку після того, як ви знову сіли в автомобіль.

Для роботи функції потрібно, щоб ви підключали Google Maps до автомобіля через USB, Bluetooth або CarPlay. Наразі автоматичне визначення паркування доступне лише на iOS.

Місце паркування Google Maps тепер автоматично зберігається на пристроях iOS (gif: 9to5Google)

"Щоб допомогти вам знайти автомобіль, Maps автоматично зберігає місце паркування. Точка зберігається 48 годин, якщо ви самі не видалите її або знову не почнете рух", - пояснює Google на сторінці підтримки.

На Android збереження паркування поки що залишається ручним, і невідомо, коли з'явиться автоматична опція. Раніше на iOS було автоматичне налаштування, але тепер воно ввімкнене за замовчуванням.

Крім того, Google додав можливість використовувати кастомні значки автомобілів як іконку паркування. Зазвичай для паркування відображається стандартна "P", тепер же буде використовуватися той значок, який ви вибрали для свого авто.

Можливість кастомних значків з'явилася ще в 2020 році, а нещодавно Google розширив вибір форм і кольорів авто, а також додав підтримку Android Auto і CarPlay.

За словами Акасакі, якщо ви використовуєте кастомний значок, він тепер автоматично відображається і для паркування.