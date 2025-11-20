Google Maps отримав функції, які підвищать комфорт і безпеку поїздок

Google оголосив про кілька нових функцій у Google Maps, де ШІ використовуватиметься частіше, щоб зробити сервіс зручнішим та інформативнішим. Частина оновлень також спрямована на захист конфіденційності користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт TechCrunch .

Нові поради

Під час пошуку ресторанів, готелів або концертних майданчиків користувачі побачать новий блок "Дізнайся перед тим, як іти" всередині картки закладу.

Сервіс використовує Gemini AI, щоб збирати інформацію з відгуків та онлайн-джерел і показувати корисні поради:

як краще забронювати столик

секретні страви з меню

рекомендації щодо паркування

та інші інсайдерські підказки.

Кожну пораду можна розкрити для отримання детальної інформації. Нова функція вже є на Android та iOS, але поки що доступна тільки в США.

Поради від Gemini (фото: Google)

Оновлена вкладка "Огляд" із розділом Тренди

Вкладка "Дослідження" допомагає відкривати нові міста і райони, а тепер вона буде також оновлюватися, щоб показувати трендові місця поблизу.

Користувачі зможуть свайпнути вгору у вкладці "Дослідження", щоб побачити:

популярні ресторани та розваги

визначні пам'ятки

добірки від перевірених джерел

поради локальних блогерів.

Оновлена вкладка почне глобальний запуск на Android та iOS цього місяця.

Вкладка "Огляд" із розділом Тренди (фото: Google)

Покращені прогнози доступності зарядних пристроїв для електромобілів

Google Maps вже показує зарядні станції Tesla Superchargers і Electrify America. Однак іноді до моменту вашого приїзду станції можуть бути зайняті.

Нова функція прогнозування доступності розрахує, скільки зарядних точок імовірно буде вільно на момент вашого прибуття. Для цього достатньо шукати "Зарядні пристрої для електромобілів" у Google Maps - застосунок проаналізує історичні та поточні дані, щоб допомогти уникнути черг і заощадити час.

Функція почне працювати з наступного тижня на Android Auto. Підтримка буде для сотень тисяч зарядних станцій по всьому світу.

Анонімні профілі для відгуків

Користувачі Google Maps зможуть вибирати нікнейм і фото профілю для своїх відгуків, якщо не хочуть використовувати справжнє ім'я. При цьому відгуки все ще пов'язані з акаунтом Google, а компанія продовжить відслідковувати підозрілі та фейкові відгуки.

Функція нікнеймів і фотографій профілю почне глобальний запуск на Android, iOS і веб-версії цього місяця.