Запрет на идентификацию людей и реклама во всех видео: новые правила YouTube с 1 июня
Фото: YouTube ввел новые правила для пользователей с 1 июня (GettyImages)
YouTube меняет политику конфиденциальности с 1 июня. В частности, вводится запрет на сбор информации, которая может быть использована для идентификации личности.
Об этом говорится в заявлении компании.
Так, YouTube объявил о действии ряда нововведений:
- запрещается собирать любую информацию, которая может быть использована для идентификации личности, например имена пользователей;
- рекламу будут вставлять во все видео;
- вводятся налоги для иностранных видеоблогеров;
- будут облагаться налогом доходы, полученные через функцию "Спонсорство", YouTube Premium и cуперчат.
Напомним, ранее YouTube объявил, что c 1 июня во всех видео будет представлена реклама. Сервис хочет монетизировать даже те каналы, которые не подключены к партнерской программе.
РБК-Украина писало, что в марте компания Google сообщила пользователям YouTube, которые проживают за пределами США, что с июня 2021 года начнет удерживать с них налоги.