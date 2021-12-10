Google планирует финансово вознаградить сотрудников со всего мира за дистанционную работу

По словам представителя компании, Google в этом месяце предоставит своим сотрудникам и стажерам единовременную денежную премию в размере 1,6 тысячи долларов.

Таким образом компания заботится о своих работниках, которые продолжают работать дистанционно. В то же время пока неизвестно сколько Google придется выделить средств в целом, чтобы вознаградить всех.

Еще в марте текущего года компания заявила о снижении благосостояния сотрудников за последний год и объявило о денежном бонусе каждому из них в размере 500 долларов.