UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Google планирует финансово вознаградить сотрудников со всего мира за дистанционную работу

Автор: Сергей Пышкин

Работники Google получат денежное вознаграждение из-за дистанционной работы. Премия составит 1,6 тысячи долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам представителя компании, Google в этом месяце предоставит своим сотрудникам и стажерам единовременную денежную премию в размере 1,6 тысячи долларов.

Таким образом компания заботится о своих работниках, которые продолжают работать дистанционно. В то же время пока неизвестно сколько Google придется выделить средств в целом, чтобы вознаградить всех.

Еще в марте текущего года компания заявила о снижении благосостояния сотрудников за последний год и объявило о денежном бонусе каждому из них в размере 500 долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Google