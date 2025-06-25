Google додала можливість поглянути, як із часом змінювалися міста: що відомо

Як працює функція

Достатньо вибрати локацію в застосунку Google Earth, перейти в режим Street View і скористатися інтерактивною шкалою часу, щоб побачити, як змінювалися будівлі, вулиці або парки в різні роки. Це особливо корисно для дослідження історичних місць або спогадів рідних районів.

Раніше в Google Earth можна було перемикатися в Street View під час перегляду супутникових знімків, однак тепер до них додалася і хронологія - як у Google Maps.

Варто зазначити, що торік компанія вже презентувала перегляд історичних супутникових і аерофотознімків, раніше доступних тільки в десктопній версії Earth Pro.

Крім того, Google анонсувала запуск нового інструменту для професійних користувачів, який надаватиме "аналітику на базі ШІ" про стан планети. Зокрема, йдеться про дані щодо щільності крони дерев, що дасть змогу визначати, де райони краще затінені, а які потребують охолодження.

Також буде доступна інформація про температуру поверхні землі, завдяки якій можна відстежувати, які зони міста зазнають найбільшого теплового впливу.

Новий аналітичний функціонал почне впроваджуватися протягом найближчих тижнів.