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Google добавила в Chrome возможность авторизации на сайтах без паролей

НовостиТелеком & IT    31.05.2018 - 10:53
Фото: иллюстративное фото (flickr.com/Robert Scoble)
Фото: иллюстративное фото (flickr.com/Robert Scoble)

Новая функция позволит авторизоваться с помощью отпечатка пальца и скана лица

Американская компания Google выпустила обновление для своего браузера Chrome, которое позволит пользователям авторизоваться на сайтах без ввода паролей. Об этом говорится в сообщении в официальном блоге Google.

Сообщается, что в новую стабильную версию Chrome добавили несколько важных функций. В частности, теперь браузер поддерживает спецификацию WebAuthn для авторизации на сайтах при помощи биометрической информации (отпечатка пальца, скана лица) или USB-ключа. Работа нового метода авторизации зависит от разработчиков сайтов, которые должны настроить поддержку WebAuthn на серверной стороне.

Кроме того, в новой версии Chrome появилась поддержка фреймворка Generic Sensor API, который позволяет получать данные, например, с акселлерометра или гироскопа.

Напомним, ранее сообщалось, что Google удалит из своего браузера все расширения для майнинга криптовалют.  

 

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Теги публикации: Google, браузер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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