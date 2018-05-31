Google добавила в Chrome возможность авторизации на сайтах без паролей

Новая функция позволит авторизоваться с помощью отпечатка пальца и скана лица

Американская компания Google выпустила обновление для своего браузера Chrome, которое позволит пользователям авторизоваться на сайтах без ввода паролей. Об этом говорится в сообщении в официальном блоге Google.

Сообщается, что в новую стабильную версию Chrome добавили несколько важных функций. В частности, теперь браузер поддерживает спецификацию WebAuthn для авторизации на сайтах при помощи биометрической информации (отпечатка пальца, скана лица) или USB-ключа. Работа нового метода авторизации зависит от разработчиков сайтов, которые должны настроить поддержку WebAuthn на серверной стороне.

Кроме того, в новой версии Chrome появилась поддержка фреймворка Generic Sensor API, который позволяет получать данные, например, с акселлерометра или гироскопа.

Напомним, ранее сообщалось, что Google удалит из своего браузера все расширения для майнинга криптовалют.