Google додала в Chrome можливість авторизації на сайтах без паролів

Нова функція дозволить авторизуватися за допомогою відбитка пальця та скана обличчя

Американська компанія Google випустила оновлення для свого браузера Chrome, яке дозволить користувачам авторизуватися на сайтах без введення пароля. Про це йдеться в повідомленні в офіційному блозі Google.

Повідомляється, що в нову стабільну версію Chrome додали кілька важливих функцій. Зокрема, тепер браузер підтримує специфікацію WebAuthn для авторизації на сайтах за допомогою біометричної інформації (відбитків пальців, скана обличчя) або USB-ключа. Робота нового методу авторизації залежить від розробників сайтів, які мають налаштувати підтримку WebAuthn на серверній стороні.

Крім того, в новій версії Chrome з'явилася підтримка фреймворку Generic Sensor API, який дозволяє отримувати дані, наприклад, з акселлерометра або гіроскопа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Google видалить зі свого браузера всі розширення для майнінгу криптовалют.