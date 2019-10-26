Google анонсировал запуск нового поискового алгоритма

Компания Google начала использовать новый поисковой алгоритм, который должен лучше понимать контекст запроса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог Google.

Новый алгоритм называется BERT (двунаправленный искусственный интеллект-кодировщик). В компании сообщили, что технологию поиска адаптировали к человеческой речи, что позволит поисковику лучше понимать пользователей. В частности, BERT сможет понять контекст запроса, поскольку будет анализировать вспомогательные слова, в частности предлоги, частицы, а также сочетания всех слов в запросе.

Кроме того, в компании назвали BERT "самым большим достижением за последние пять лет и одним из крупнейших достижений в истории поисковых систем".

Отмечается, что технологию будут сначала использовать для запросов на английском языке, но когда BERT начнут применять для других языков неизвестно.

Напомним, Google проводит тесты над новой авторизацией в учетные записи пользователей. Новые технологии безопасности превосходят пароли как по прочности, так и по удобству. Пользователи сервисов компании Google смогут входить в свои аккаунты по отпечатку пальца.