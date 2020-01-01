В Гонконге задержали около 400 человек в ходе новогодних протестов

В ходе новогоднего антиправительственного митинга в Гонконге сотрудники правоохранительных органов задержали около 400 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство France Presse.

По данным полиции, все задержанные обвиняются в незаконных собраниях и владении оружием.

По информации агенства, всего в первой демонстрации 2020 года в Гонконге приняли участие более одного миллиона человек.

Напомним, 31 декабря полиция Гонконга применила против демонстрантов слезоточивый газ. Радикалы в масках из числа молодежи собрались в районе Монг Кок в материковой части города. Они заняли проезжую часть, пытались возводить баррикады, разбивали светофоры.

Кроме того, в Гонконге в ходе акций протеста 25 декабря полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ. Протестующие вышли на улицы Гонконга и снова собрались возле торговых центров в день празднования Рождества. Полиция во время столкновения использовала слезоточивый газ и перцовый спрей.

В Гонконге тысячи человек приняли участие в протестах против закона об экстрадиции на материковый Китай: произошли столкновения с полицией, разгром сети кофеен Starbucks и заведений питания Maxim's Caterer. Около 100 демонстрантов разгромили сеть кофеен Starbucks и Maxim's Caterers.