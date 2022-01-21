В Гонконге заблокируют жилой комплекс с 3000 жителями из-за "Омикрона"

По словам начальника отдела здравоохранения Софии Чан, по меньшей мере 20 подтвержденных случаев COVID были обнаружены в муниципальном жилом квартале в районе Квай Чунг.

"Очевидно, что есть вспышка заболевания в сообществе, и ситуация вызывает беспокойство", - сказала политик.

Известно, что заразились охранник, уборщица и несколько жильцов, проживающих в несмежных квартирах. Предполагается, что источником заражения был мужчина, посетивший дом 13 января.

Распоряжение властей города о блокировке связана с политикой Китая. Речь идет о желании властей достигнуть нулевого показателя коронавируса в стране.