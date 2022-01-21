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В Гонконге заблокируют жилой комплекс с 3000 жителями из-за "Омикрона"

Автор: Иванна Шовкун

В Гонконге заблокировали целый жилой комплекс вместе с 3000 жителями. Из-за коронавируса люди в течении пяти дней будут находится на карантине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам начальника отдела здравоохранения Софии Чан, по меньшей мере 20 подтвержденных случаев COVID были обнаружены в муниципальном жилом квартале в районе Квай Чунг.

"Очевидно, что есть вспышка заболевания в сообществе, и ситуация вызывает беспокойство", - сказала политик.

Известно, что заразились охранник, уборщица и несколько жильцов, проживающих в несмежных квартирах. Предполагается, что источником заражения был мужчина, посетивший дом 13 января.

Распоряжение властей города о блокировке связана с политикой Китая. Речь идет о желании властей достигнуть нулевого показателя коронавируса в стране.

Напомним, китайские власти призывают граждан не заказывать товары из-за границы. В стране утверждают, что штамм коронавируса "Омикрон" может передаваться через международные посылки.

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