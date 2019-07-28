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В Гонконге протестующие снова вышли на улицы несмотря на запрет властей

Новости » Общество    28.07.2019 - 17:23
В Гонконге протестующие снова вышли на улицы несмотря на запрет властей
Фото: протесты в Гонконге (twitter.com/Halooyeelo10)

Участники демонстрации прошли деловым районом Гонконга вопреки запрету

На улицы Гонконга на митинг второй день подряд вышли десятки тысяч протестующих несмотря на запрет на массовые акции. Об этом сообщает Радио Свобода.

Сообщается, что власти Гонконга разрешили акцию протеста в парке Чатер-Гарден, но предупредили, что все демонстрации за его пределами будут противозаконными.

Тем не менее участники демонстрации прошли деловым районом Гонконга, скандируя слоганы против действий полицейских и законопроекта об экстрадиции. Их акция заблокировала основные автомобильные дороги города.

Напомним, в Гонконге сегодня, 27 июля, возобновились антиправительственные протесты, тысячи человек вышли на митинг. Тысячи человек вышли на улицы, чтобы выразить недовольство прокитайской политикой администрации Гонконга, являющегося автономией Китая. В ходе протестов правоохранители применили слезоточивый газ против демонстрантов. Ранее полиция запретила проведение акции, сославшись на возможные столкновения.

Также собравшиеся выступают против нападений на протестующих. В прошлые выходные на группу возвращающихся с демонстрации активистов напали неизвестные в белых футболках, вооруженные металлическими прутами и битами. В результате 45 человек были тяжело ранены. Протестующие считают, что нападение было заказным, а полиция приняла недостаточно мер, чтобы вовремя остановить нападавших.

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