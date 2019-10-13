В Гонконге протестующие применили "партизанскую тактику" против полиции

В Гонконге демонстранты изменили тактику ведения протестов. Вместо проведения крупных маршей, как раньше, во время акций в воскресенье, 13 октября, они разбивались на небольшие группы, используя "партизанские методы". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что в некоторых кварталах митингующие перекрывали дороги, бросали различные предметы на железнодорожные пути, расписывали дома граффити и били окна. В четырех районах произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. В двух случаях полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

В других местах демонстрации проходили мирно. В частности, люди собирались в торговых центрах и пели гимн протеста "Слава Гонконга", передает агентство AFP. Несмотря на запрет властей, многие из них надевали маски.

Напомним, в Гонконге в субботу, 12 октября, прошла масштабная протестная акция против правительства, в результате чего митингующие подожгли вход на одну из станций метро. В демонстрации приняли участие тысячи человек, тем не менее число протестующих сократилось по сравнению с предыдущими выходными.