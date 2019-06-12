В Гонконге начался силовой разгон демонстрантов

В ходе массовых акций в Гонконге полиция приступила к силовому разгону демонстрантов, которые протестуют против законопроекта, который позволяет экстрадиции в Китай лиц, которым грозит судебное преследование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как сообщается, полицейские применяют слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули против демонстрантов.

Отмечается, что в протестах участвуют сотни тысяч человек и это самая масштабная акция с 1997 года.

Парламент Особого административного района Гонконг назначил на 12 июня второе чтение документа, однако в связи с протестами отложили заседание, при этом отметив, что оно состоится в ближайшее время.

Власти Китая настаивают на скорейшем принятии закона, и ожидается, что это произойдет в ходе голосования 20 июня.

"Действия (протестующих) вышли за рамки обычного мирного собрания. Мы призываем их разойтись, иначе нам придется применить силу", - говорится в заявлении полиции Гонконга.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сотни тысяч жителей Гонконга вышли в воскресенье, 9 июня, с протестом против законопроекта, который позволяет экстрадиции в Китай лиц, которым грозит судебное преследование. Протестующие также призвали к отставке главы администрации Гонконга Кэрри Лам, которая поддержала этот законопроект.

Кроме того, в центре Москвы проходит марш в поддержку корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова, в ходе которого задержали журналистов и активистов. Правоохранители задержали корреспондента "Новой газеты" Никиту Гирина, корреспондента "МБХ медиа" Михаила Шевелева и журналиста "Коммерсанта" Романа Дорофеева.