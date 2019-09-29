В Гонконге в ходе беспорядков задержаны более 100 человек

В Гонконге полиция в ходе сопровождавшихся беспорядками антиправительственных демонстраций задержала более 100 человек. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По ее данным, после столкновений между протестующими и сотрудниками гонконгских сил безопасности 25 человек были госпитализированы с ранениями.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Гонконге в воскресенье, 29 сентября, проходят антиправительственные протесты, полицейские открыли стрельбу в воздух боевыми патронами. Сообщалось, что офицер под прикрытием выстрелил в воздух около площадки Саутхорн на Джонстон-роуд, Ван Чай, около 5:45 вечера, но цель, по данным издания, остается неясной. Позже источник подтвердил, что в инциденте со стрельбой находились четыре сотрудника местной полиции под прикрытием.

Полицейские подверглись "жестоким нападениям со стороны демонстрантов“, прежде чем выстрелить в воздух. Также сообщается, что со стороны полиции по протестующим дважды был выпущен слезоточивый газ.

Кроме того, в Гонконге полиция разогнала демонстрантов, которые собирались сегодня провести глобальный "митинг против тоталитаризма". Демонстранты выкрикивали антиправительственные лозунги в торговом центре "Новые территории", когда их противники, манифестанты, которые поддерживают Китай, пели китайский гимн на Пике Виктории.