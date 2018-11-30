В Гонконге автобус столкнулся с такси, 5 погибших и 32 раненых

Фото: место происшествия (twitter.com/NewsTimeup.2)

Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии

В пятницу, 30 ноября, в Гонконге на пути к аэропорту столкнулись междугородний автобус и такси, в результате чего погибли пять человек, еще 32 человека получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Telegraph.

Отмечается. что в результате аварии трое людей - мужчина и две женщины погибли сразу. Еще двое человек умерли в больнице. Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Междугородний автобус перевозил работников аэропорта.

РБК-Украина писало, что в городе Сватово (Луганская область) произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли двое людей и еще пятеро получили ранения.

Напомним, в Христиновском районе Черкасской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли четеверо людей. Там произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей DAF. А затем в "Камаз", который припарковался на обочине неподалеку от места аварии, врезался автомобиль Volkswagen Golf.

Кроме того, в понедельник, 26 ноября, в Запорожской области в селе Большая Знамянка водитель сбил двух детей. Один мальчик от полученных травм скончался, другой - в больнице.