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У Гонконзі автобус зіткнувся з таксі, 5 загиблих та 32 поранених

Новини » Надзвичайні події    30.11.2018 - 11:14
У Гонконзі автобус зіткнувся з таксі, 5 загиблих та 32 поранених
Фото: місце події (twitter.com/NewsTimeup.2)

Всі постраждалі знаходяться у важкому стані

У п'ятницю, 30 листопала, у Гонконзі на шляху до аеропорту зіткнулись міжміський автобус і таксі, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей, ще 32 особи отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Telegraph.

Зазначається. що в результаті аварії троє людей - чоловік та дві жінки загинули одразу на місці аварії. Ще двоє осіб померли в лікарні. Всі постраждалі знаходяться у важкому стані. Міжміський автобус перевозив працівників аеропорту.

РБК-Україна писало, що у місті Сватове (Луганська область) сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), унаслідок якої загинули двоє людей та ще п'ятеро отримали поранення.

Нагадаємо, у Христинівському районі Черкаської області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП), у результаті якоїзагинули четеверо людей. Там сталося лобове зіткнення двох вантажних автомобілів DAF. А згодом у "Камаз", який припаркувався на узбіччі неподалік місця аварії, врізався автомобіль Volkswagen Golf. 

Крім того, у понеділок, 26 листопада, у Запорізькій області у селі Велика Знам'янка водій збив двох дітей. Один хлопчик від отриманих травм помер, інший - у лікарні.

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