У Гонконзі автобус зіткнувся з таксі, 5 загиблих та 32 поранених

Фото: місце події (twitter.com/NewsTimeup.2)

Всі постраждалі знаходяться у важкому стані

У п'ятницю, 30 листопала, у Гонконзі на шляху до аеропорту зіткнулись міжміський автобус і таксі, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей, ще 32 особи отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Telegraph.

Зазначається. що в результаті аварії троє людей - чоловік та дві жінки загинули одразу на місці аварії. Ще двоє осіб померли в лікарні. Всі постраждалі знаходяться у важкому стані. Міжміський автобус перевозив працівників аеропорту.

РБК-Україна писало, що у місті Сватове (Луганська область) сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), унаслідок якої загинули двоє людей та ще п'ятеро отримали поранення.

Нагадаємо, у Христинівському районі Черкаської області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП), у результаті якоїзагинули четеверо людей. Там сталося лобове зіткнення двох вантажних автомобілів DAF. А згодом у "Камаз", який припаркувався на узбіччі неподалік місця аварії, врізався автомобіль Volkswagen Golf.

Крім того, у понеділок, 26 листопада, у Запорізькій області у селі Велика Знам'янка водій збив двох дітей. Один хлопчик від отриманих травм помер, інший - у лікарні.