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В Гондурасе сразу две партии заявили о победе своих кандидатов на президентских выборах

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Гондурас, Понедельник 29 ноября 2021 07:32
В Гондурасе сразу две партии заявили о победе своих кандидатов на президентских выборах Фото: в Гондурасе обе партии заявили о победе на выборах (twitter.com/globalexchange)
Автор: Наталья Скороход

Две доминирующие политические партии Гондураса объявили о победе своих кандидатов на президентских выборах. В воскресенье жители страны выбирали не только президента, но и новый конгресс, представителей в центральноамериканский парламент и группу местных рас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTV News.

Консервативная Национальная партия и левая партия "Свобода и восстановление" объявили, что их кандидаты в президенты Насри Асфура и Сиомара Кастро победили.

Национальный избирательный совет напомнил партиям, что такие объявления до окончания подсчета голосов запрещены и нарушители будут оштрафованы. Однако это не помешало командам Асфура и Кастро раньше времени радоваться победе.

Поздно вечером в воскресенье избирательный совет объявил первые предварительные результаты. Согласно им Кастро получила 53% поддержки, а Асфура - 34% при подсчете 16% избирательных участков. По данным избирательного совета, явка на выборы составила более 68%.

Также издание сообщает, что на многих избирательных участках выстроились большие очереди. Одни избиратели утверждали, что хотят голосовать, другие кричали, что пора заканчивать. Пользователи в соцсетях разместили фото, на которых люди собирались лично наблюдать за подсчетом голосов на фоне опасений о мошенничестве.

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