В Гондурасе сразу две партии заявили о победе своих кандидатов на президентских выборах

Две доминирующие политические партии Гондураса объявили о победе своих кандидатов на президентских выборах. В воскресенье жители страны выбирали не только президента, но и новый конгресс, представителей в центральноамериканский парламент и группу местных рас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTV News .

Консервативная Национальная партия и левая партия "Свобода и восстановление" объявили, что их кандидаты в президенты Насри Асфура и Сиомара Кастро победили.

Национальный избирательный совет напомнил партиям, что такие объявления до окончания подсчета голосов запрещены и нарушители будут оштрафованы. Однако это не помешало командам Асфура и Кастро раньше времени радоваться победе.

Поздно вечером в воскресенье избирательный совет объявил первые предварительные результаты. Согласно им Кастро получила 53% поддержки, а Асфура - 34% при подсчете 16% избирательных участков. По данным избирательного совета, явка на выборы составила более 68%.