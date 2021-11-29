У Гондурасі відразу дві партії заявили про перемогу своїх кандидатів на президентських виборах

Дві домінуючі політичні партії Гондурасу оголосили про перемогу своїх кандидатів на президентських виборах. У неділю жителі країни обирали не тільки президента, але й новий конгрес, представників в центральноамериканський парламент і групу місцевих рас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTV News .

Консервативна Національна партія і ліва партія "Свобода і відновлення" оголосили, що їх кандидати в президенти Насрі Асфура і Сіомара Кастро перемогли.

Національна виборча рада нагадала партіям, що такі оголошення до закінчення підрахунку голосів заборонені та порушники будуть оштрафовані. Однак це не завадило командам Асфура і Кастро завчасно радіти перемозі.

Пізно ввечері в неділю виборча рада оголосила перші попередні результати. Згідно з ними Кастро отримала 53% підтримки, а Асфура - 34% при підрахунку 16% виборчих дільниць. За даними виборчої ради, явка на вибори склала понад 68%.