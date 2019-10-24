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Под ОП пройдет митинг за открытый рынок земли

Новости » АПК    24.10.2019 - 15:30
Под ОП пройдет митинг за открытый рынок земли
Фото: Алексей Мушак (facebook.com oleksiy mushak 2)

Митинг запланирован на 18.00

Под Офисом президента (ОП) в четверг около 18:00 пройдет митинг, организованный партией "Демократична сокира", в поддержку открытого рынка земли. Об этом РБК-Украина перед митингом сообщил советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак.

По его словам, митинг – это право граждан выразить свою позицию и точку зрения.

"Я понимаю, что этот митинг в чем-то и против меня. Многие мои знакомые и друзья, которые сегодня придут под Офис президента, говорят о том, что земельную реформу "сливают", - говорит Мушак.

"Изначально история была о том, что будет открытый рынок земли. Это значит, что сюда заходят деньги, инвестиции и, как следствие, – мы получим экономический рост. Но то, что уже решили запретить новым игрокам с иностранным капиталом заходить и покупать землю, значит, что первоначальная цена на землю упала на 10% или 200 долларов. На пай это примерно 20 тысяч гривен или годовая пенсия бабушки", - говорит собеседник.

Предложение запретить иностранцам покупать землю, по мнению Мушака, вызвано, в том числе, под давлением фермеров, которые устраивают митинг и хотят, чтобы круг покупателей на землю был ограничен.

"Но тут есть контраргументация, на которую указывают мои друзья. Фермеров у нас 45 тысяч, а землевладельцев у нас 7 миллионов. Не очень хорошо, когда 1% навязывает свою волю 99%", - отметил Мушак.

По мнению советника премьера, задача правительства и парламента – найти ту модель рынка земли, от которой больше всего выиграет Украина как государство и 7 миллионов граждан-землевладельцев.

"Плюс не нужно забывать, что с этой земли должны уплачиваться налоги, а не так как сейчас, когда 40% земли вообще не генерируют для государства ничего, она обрабатывается в "тени", - резюмировал собеседник.

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