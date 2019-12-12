Гончарук заявил о планах по зоне свободной торговли в рамках ГУАМ

Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова могут создать зону свободной торговли между собой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Алексея Гончарука.

Сообщается, что в рамках саммита глав правительств стран-участниц ГУАМ Гончарук проводит двусторонние встречи с представителями Грузии, Азербайджана и Молдовы.

"Провели двустороннюю встречу с делегацией Азербайджана. Нашей общей целью для усиления экономического сотрудничества в рамках ГУАМ является практическая реализация зоны свободной торговли для государств-членов", - отметил он.

Кроме того, Гончарук добавил, что с премьер-министром Молдовы Ионом Кику договорились о проведении в марте 2020 заседания межведомственной комиссии для решения вопросов в двусторонних отношениях, а также для наработки инструментов для усиления нашей экономического и энергетического сотрудничества.

Напомним, сегодня в Украине с визитом находятся главы правительств Грузии, Молдовы и Азербайджана. Делегацию Грузии возглавил премьер-министр Георгий Гахария, делегацию Молдовы - премьер-министр Ион Кику, делегацию Азербайджана - вице-премьер-министр Али Ахмедов.