Гончарук выступил против эмиссии гривны

Премьер-министр Алексей Гончарук выступает против необоснованной эмиссии гривны, поскольку это вызывает инфляцию и является дополнительным налогом на людей. Об этом премьер сказал на презентации проекта госбюджета на 2020 год ко второму чтению, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о денежной эмиссии на целевые проекты, Гончарук заявил: "Я против того, чтобы печать деньги, потому что это - скрытый налог на людей. Если вы начинаете печать деньги, вы фактически забираете деньги понемногу из карманов украинских плательщиков налогов".

При этом он признал, что монетарная политика - это сфера Национального банка Украины.

"Правительство и Национальный банк, они сейчас действуют согласованно, мы пытаемся согласовать монетарную и фискальную политику, для того чтобы гривна была стабильна, а макроэкономическая ситуация улучшалась. Это способствует снижению инфляции, и снижению процентной ставки по кредитам", - сообщил он.

Как сообщало РБК-Украина, 3 октября Кабинет министров и Национальный банк подписали Меморандум о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что учетная ставка Национального банка Украины может упасть с нынешнего уровня в 16,5% до 8-9% к концу 2020 года.