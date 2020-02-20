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Гончарук вилетів до Нових Санжар, уряд запускає оперативний штаб

Новини » Політика     20.02.2020 - 18:34
Гончарук вилетів до Нових Санжар, уряд запускає оперативний штаб
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

У Нових Санжарах буде працювати оперативний штаб уряду

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на тлі протестів у Нових Санжарах через розміщення евакуйованих з Китаю вилетів до Полтавської області. Про це він повідомив у своєму Telegram.

Гончарук повідомив, що терміново вилітає до Полтавської області.

"Оперативний штаб уряду буде працювати у Нових Санжарах", - додав він.

Гончарук вилетів до Нових Санжар, уряд запускає оперативний штаб

Фото: Гончарук вилетів до Нових Санжар (t.me/PMHoncharuk)

Нагадаємо, раніше депутати селищної ради Нових Санжар звернулися до президента Володимиру Зеленському. Зокрема, від нього вимагали не допустити розміщення в медичному центрі евакуйованих з Китаю. За словами депутатів, у цьому центрі немає умов для перебування карантинного типу, ізоляторів, боксів і належної вентиляційної системи.

Раніше також стало відомо, що СБУ встановлює організаторів фейкової розсилки про коронавірус в Україні. Спецслужба намагається встановити обставини розсилки нібито від імені Міністерства охорони здоров'я України листів з фейковою інформацією про виявлення в Україні коронавірусу COVID-19.

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