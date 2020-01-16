Гончарук встречался с Зеленским по поводу премий министров

Фото: Владимир Зеленский и Алексей Гончарук (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Арахамии, всем министрам обещали зарплату от 2 до 5 тысяч долларов при приеме на работу

Глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, премьер-министр встречался с Зеленским по вопросу зарплат министров.

"Премьер был у президента, я вернулся сам от президента. Мне предоставили справку о всех этих зарплатах министров, и там нет вообще никакой "зрады". Я сам лично принимал участие в нескольких собеседованиях, когда только нанимали министров. И всем им обещали рыночную зарплату от 2 до 5 тысяч долларов. Вот такая зарплата и есть. Большей нет ни у кого", - заявил Арахамия.

Он отметил, что на сайте Кабмина отныне будут регулярно публиковать зарплаты чиновников.

"Поэтому эти выплаты в конце года, у них есть оклад 14 тысяч гривен, и они получали четыре месяца подряд оклад, а потом этими премиями просто добили - где-то 3 тысячи долларов. Это не правда, что получали по 500 тысяч гривен. Господин Дубилет обещал на сайте Кабмина обнародовать зарплаты ежемесячно", - добавил парламентарий.

Напомним, на сайте Кабинета министров ежемесячно будут публиковать информацию о зарплатах министров. Министр Кабмина Дмитрий Дубилет отметил, что теперь всегда будет информация о том, какую зарплату получают топ-чиновники в Украине.

Как писало РБК-Украина ранее, Гончарук заявил, что правительство изменило принципы оплаты труда и установило сетку зарплат для топ-чиновников. Устанавливается новый минимальный размер должностного оклада - два прожиточных минимума (по состоянию на 1 января 4204 грн). Размеры должностных окладов утверждаются в гривнах, а не коэффициентах, как это было в 2019 году.

Добавим также, зарплаты в Украине прекратили рост после достижения пика летом 2019 года.