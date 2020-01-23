Гончарук в Давосе пообещал Ярославскому содействие внутренним украинским инвесторам

В Украине происходят существенные изменения, что позволяет реализовывать большие инфраструктурные проекты, в то же время внутренние украинские инвестора надеяться на поддержку со стороны правительства. Об этом во время завтрака в Украинском доме в Давосе на Всемирном экономическом форуме заявил владелец и президент группы DCH Александр Ярославский, передает РБК-Украина.

"В Украине на 100% изменилась ситуация. Я буду говорить о конкретных вещах: много лет мы пытались начать строительство аэропорта в городе Днепр (хотим, конечно, и в Донецке), а в этом году мы начинаем строительство этого важного инфраструктурного объекта, и я надеюсь, что это только начало", - сказал бизнесмен, добавив, планирует инвестировать в развитие украинской инфраструктуры, и назвал Давос-2020 самым продуктивным для Украины.

Кроме того, бизнесмен Ярославский задал вопрос премьер-министру Украины Алексею Гончаруку относительно озвученной ранее инициативы президента Владимира Зеленского предоставлять инностранным инвесторам "налоговые каникулы" и "инвест-нянь".

"Я здесь слышал, что "очень нежно" вы будете относиться к иностранным инвесторам - у них будут "няни". Я хочу спросить у премьер-министра: а будут ли "няни" для местных инвесторов, будет ли к ним такое же "нежное" отношение, как к иностранным инвесторам?", - спросил Ярославский.

В свою очередь, премьер-министр в ответ на вопрос бизнесмена заявил, что каждый инвестор получит в правительстве "персонального менеджера" - "investment nanny", а правительство готово принимать сигналы от инвесторов о трудностях или противодействии чиновников на местах, но в будущем намерено создать четкую систему и прозрачные процедуры, которые позволят Украине отказаться от практики "ручного вмешательства" в решение вопросов инвесторов.

"Для тех, кто уже сейчас инвестирует в Украину, отношение должно быть точно не хуже, чем к тем, кого мы хотели бы привлечь. Конечно, этот investment nanny - это такой маркетинг, чтобы привлечь внимание. Я уверен, что суть этого подхода вам всем хорошо понятна. Мы хотим, чтобы у каждого человека, который инвестирует в экономику, инвестирует в нашу страну, был прямой контакт с правительством, если возникают какие-то проблемы на местах. Если вы готовы инвестировать, развивать нашу страну, пожалуйста: у вас есть возможность иметь конкретного индивидуального менеджера в правительстве, который будет вас слышать, будет заботиться о ваших инвестициях. Наша задача - не в ручном режиме решать ваши проблемы, наша задача - максимально быстро получать от вас сигнал, где система дает сбои. Это тот подход, который мы избрали и реализуем", - ответил Гончарук Ярославскому.

Как ранее писало РБК-Украина, группа DCH Александра Ярославского за несколько лет инвестировала в развитие Харьковской области свыше $1 млрд.

В Давосе Александр Ярославский принял участие в заседании Национального инвестиционного совета Украины, а также подтвердил журналистам, что покупает у Виктора Пинчука банк "Кредит-Днепр" и рассказал о ходе реализации своих проектов "Экополис-ХТЗ" в Харькове и строительство нового аэропорта в Днепре.