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Гончарук не видит оснований для отставок в Кабмине

Новости » Политика     06.12.2019 - 15:34
Гончарук не видит оснований для отставок в Кабмине
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук предлагает оценивать работу министров за "адекватный период"

По результатам четырех первых месяцев работы нового Кабинета министров нет оснований для отставок. Об этом в интервью РБК-Украина заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, для отставок в правительстве в ближайшее время нет оснований.

"Деятельность каждого из министерств нужно оценивать за адекватный период, по моему мнению, это минимум полгода", - отметил Гончарук.

Он также добавил, почти каждого из министров его правительства "атакует какая-то группа, интересы которой затрагивает его деятельность".

Напомним, ранее сообщалось, что Гончарук рассчитывает на смену руководства "Укрзализныци" до конца 2019 года. Сегодня в Верховной раде во время часа вопросов к правительству он заявил, что Кабмин уже попросил наблюдательный совет рассмотреть этот вопрос.

Отметим, до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков остается в своей должности на испытательном сроке. При этом испытательный срок закончится в конце года.

"Есть испытательный срок. Мы хотим увидеть новые лица в МВД, там много новых людей. Я всем министрам сказал - реальные дела принесите нам до конца года - не будет, то мы всех уволим", - отметил президент.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныотставкаАлексей Гончарук
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