Гончарук не бачить підстав для відставок у Кабміні

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук пропонує оцінювати роботу міністрів за "адекватний період"

За результатами перших чотирьох місяців роботи нового Кабінету міністрів немає підстав для відставок. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, для відставок в уряді найближчим часом немає підстав.

"Діяльність кожного з міністерств потрібно оцінювати за адекватний період, на мою думку, це мінімум півроку", - зазначив Гончарук.

Він також додав, майже кожного з міністрів його уряду "атакує якась група, інтереси якої зачіпає його діяльність".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гончарук розраховує на зміну керівництва "Укрзалізниці" до кінця 2019 року. Сьогодні у Верховній раді під час години запитань до уряду він заявив, що Кабмін вже попросив наглядову раду розглянути це питання.

Відзначимо, до цього президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков залишається на своїй посаді на випробувальному терміні. При цьому випробувальний термін закінчиться в кінці року.

"Є випробувальний термін. Ми хочемо побачити нові обличчя в МВС, там багато нових людей. Я всім міністрам сказав - реальні справи принесіть нам до кінця року - не буде, то ми всіх звільнимо", - зазначив президент.

