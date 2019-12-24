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Гончарук рассказал, за счет чего снизят цены на тепло

Новости » Политика     24.12.2019 - 21:24
Гончарук рассказал, за счет чего снизят цены на тепло
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

По словам премьера, цена на газ в декабре значительно снизилась

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что снижение цены на тепло повлияли теплая зима и запасы газа, которые были накоплены в ожидании кризиса. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в декабре цена на газ значительно снизилась.

"В этом году в результате действий команды президента, рыночных тенденций у нас значительно ниже цена на газ… и теплая зима на это повлияла, и то, что многие в ожидании газового кризиса накопили запасы… Цена на газ постепенно снижается, мы увидели, что в декабре цена значительно ниже", - заявил Гончарук.

При этом он добавил, что Владимир Зеленский дал указания разработать механизм для снижения цен в платежках.

"Президент дал указание разработать механизм, чтобы отобразить снижение цен в платежках. Для 35% населения - они платят за тепло как за коммунальную услугу. И это тепло генерируется теплогенерирующей компанией. Эти компании являются естественными монополиями, поэтому тариф устанавливается НКРЭКУ. Этот тариф был установлен, исходя из цены на газ в прошлом году. Мы посмотрели … несправедливо, что люди получают большие платежки.
Сегодня мы фактически дали инструмент местным властям, каким образом снизить платежки на тот процент, на сколько подешевел газ", - добавил премьер.

При этом он не исключил роста тарифов в будущем.

"Нам нужно привыкать жить в рыночных условиях… Мы сейчас в переходном периоде. Так получилось, что этой зимой у нас есть рыночный механизм… Мы не можем вмешивать в работу конкретного города, но мы сделали условия, которые обеспечат дешевый газ, который отвечает рынку", - отметил он.

Напомним, Кабинет министров принял решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. При этом премьер Алексей Гончарук отметил, что с 24 декабря теплопоставщики могут перечислить платежки.

Кроме того, НАК "Нафтогаз Украины" установила на период с 1 января до 1 мая 2020 года гарантированную оптовую цену газа для потребителей. Гарантированная оптовая цена "Нафтогаза "зафиксирована на уровне 5500 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов).

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Новости Украины Алексей Гончарукотопление
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