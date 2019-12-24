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Гончарук розповів, за рахунок чого знизять ціни на тепло

Новини » Політика     24.12.2019 - 21:24
Гончарук розповів, за рахунок чого знизять ціни на тепло
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

За словами прем'єра, ціна на газ у грудні значно знизилася

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що зниження ціни на тепло вплинули тепла зима і запаси газу, які були накопичені в очікуванні кризи. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в грудні ціна на газ значно знизилася.

"У цьому році внаслідок дій команди президента, ринкових тенденцій у нас значно нижча ціна на газ... і тепла зима на це вплинула, і те, що багато в очікуванні газової кризи накопичили запаси... Ціна на газ поступово знижується, ми побачили, що у грудні ціна значно нижче", - заявив Гончарук.

При цьому він додав, що Володимир Зеленський дав вказівки розробити механізм для зниження цін у платіжках.

"Президент дав вказівку розробити механізм, щоб відобразити зниження цін у платіжках. Для 35% населення - вони платять за тепло як за комунальну послугу. І це тепло генерується теплогенеруючої компанією. Ці компанії є природними монополіями, тому тариф встановлюється НКРЭКУ. Цей тариф був встановлений, виходячи з ціни на газ в минулому році. Ми подивилися ... несправедливо, що люди отримують великі платіжки.
Сьогодні ми фактично дали інструмент місцевій владі, яким чином знизити платіжки на той відсоток, на скільки подешевшав газ", - додав прем'єр.

При цьому він не виключив зростання тарифів у майбутньому.

"Нам треба звикати жити в ринкових умовах... Ми зараз у перехідному періоді. Так вийшло, що цієї зими у нас є ринковий механізм... Ми не можемо втручатися в роботу конкретного міста, але ми зробили умови, які забезпечать дешевий газ, який відповідає ринку", - зазначив він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. При цьому прем'єр Олексій Гончарук зазначив, що з 24 грудня теплопостачальники можуть перерахувати платіжки.

Крім того, НАК "Нафтогаз України" встановила на період з 1 січня до 1 травня 2020 року гарантовану оптову ціну газу для споживачів. Гарантована оптова ціна "Нафтогазу "зафіксована на рівні 5500 грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, транспортних витрат і націнки газсбытов).

Гончарук пообіцяв, що цієї зими газ не подорожчає Гончарук сподівається на зниження ціни газу для населення
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