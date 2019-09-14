Гончарук рассказал об отношениях с Зеленским

Премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что еще полгода-год назад имел "очень приблизительное впечатление" о Владимире Зеленском. Об этом он заявил на форуме "Ялтинской европейской стратегии", передает корреспондент РБК-Украина.

"Народ Украины сделал ставку, доверив будущее страны одному человеку - Владимиру Зеленскому. Он политический лидер нашей команды, по которому я сверяю правильность курса. Я очень в него верю. Еще полгода-год, честно говоря, у меня было очень приблизительное впечатление о нем. После того, как я с ним познакомился и поработал с ним пару месяцев, у меня нет сомнений, что украинский народ сделал правильный выбор", - сказал премьер.

Он также выразил надежду, что его команда сможет поработать пять лет и уточнил, что не собирается всю жизнь заниматься политикой или государственным управлением. На вопрос о том, будет ли баллотироваться в президенты через 5-10 лет, Гончарук призвал "не заглядывать так далеко".

Напомним, 9 августа Верховная рада Украины назначила на должность премьер-министра Алексея Гончарука. За его назначение проголосовали 290 парламентариев. Источники РБК-Украина сообщали, что глава Офиса президента Андрей Богдан лоббирует на кресло премьера замглавы ОП Алексея Гончарука. Также, по информации агентства, последние несколько недель, по сути, безальтернативным кандидатом на кресло премьера является именно Гончарук.