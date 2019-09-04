Гончарук прокомментировал новый налог на IT-отрасль

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Премьер утверждает, что крупнейшие IT-компании согласились платить дополнительный налог

Идея создания Фонда развития человеческого капитала, который будет финансироваться за счет налогов с ИТ-отрасли, дискутировалась в течение трех последних месяцев. Об этом сказал на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил премьер, главная идея заключается в том, чтобы помочь IT-отрасли сконцентрировать ресурс, которым она сама будет руководить, и решать проблемы, которые сдерживают ее развитие.

"У нас сейчас явная проблема с университетами, которые выпускают новых молодых людей. У нас явная проблема с тем, что молодые люди уезжают из страны", - сказал он.

Гончарук считает, что для решения проблем нужно "организовать отрасль, которая сегодня является локомотивом, которая сегодня растет".

Премьер сообщил о встречах с "десятками менеджеров крупных компаний". По его словам, новый налог - "это согласованная с ними модель".

Гончарук заявил, что вмешательство государства в деятельность Фонда развития человеческого капитала будет минимальным.

В то же время правительство продолжает собирать мнения представителей отрасли. "Мы допускаем, что модель может быть изменена", - сказал он.

Брифінг за підсумками засідання Кабінету Міністрів YouTube: https://youtu.be/UyZ0sxZncRc Опубліковано 5 канал Середа, 4 вересня 2019 р.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров инициирует создание Фонда IT Creative, Фонда развития человеческого капитала, который будет финансироваться за счет налогов с ИТ-отрасли. Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что IT Creative будет финансироваться за счет специального сбора, который будет расти от 1% в 2020 году до 5% в 2024 году. Ожидается, что Фонд заработает в 2020 году, а его наполнение будет составлять 0,5 млрд грн и будет в дальнейшем расти.

Напомним, в 2018 году Украина заняла 50-е место из 157 в новом Рейтинге человеческого капитала Всемирного банка (Human Capital Index). Индекс человеческого капитала оценивает предстоящий объем человеческого ресурса (знаний, навыков и здоров'я), который рожденные сегодня дети будут иметь к моменту достижения 18-летнего возраста.