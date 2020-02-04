Гончарук отреагировал на задержание чиновника из Секретариата Кабмина на взятке

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

По словам премьера, коррупционерам, которые требуют деньги от бизнеса, не место в органах государственной власти

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на сообщение о задержании чиновника из Секретариата Кабмина на взятки в 2,5 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьера в Facebook.

По его словам, коррупционерам, которые требуют деньги от бизнеса, не место в органах государственной власти.

Гончарук напомнил, что в октябре прошлого года правительство создало новый межрегиональный подразделение Национальной полиции - Департамент стратегических расследований. Его цель - снижение уровня преступности по всей территории Украины, системная борьба с организованными формами преступности, преступными организациями, криминальными авторитетами и "ворами в законе".

"Благодарен оперативникам ДВР за слаженную и профессиональную работу. Коррупционерам, которые требуют деньги от бизнеса, не место в органах государственной власти", - добавил он.

Напомним, 4 февраля следователи территориального управления ГБР задержали начальника одного из Управлений Секретариата Кабинета министров Украины за вымогательство и получение 2,5 млн гривен взятки. "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыве судебных исков к подрядчику. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Кроме того, чиновника Фонда государственного имущества будут судить за злоупотребление влиянием и взятку в 30 тыс. долларов. Следователи центрального аппарата ГБР завершили досудебное расследование по факту злоупотребления влиянием и получения неправомерной выгоды начальником одного из отделов регионального отделения Фонда госимущества по Харьковской, Донецкой и Луганской областях. В суд направлено обвинительное заключение.