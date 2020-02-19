Гончарук спростував затягування конкурсу на голову "Укренерго"

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук заявив, що уряд не буде навмисно затягувати конкурс

Кабінет міністрів України не затягує конкурс на голову Національної енергетичної компанії "Укренерго". Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, конкурс "Укренерго" найближчим часом потрібно завершити.

"Там потрібен постійний менеджер, зараз там виконуючий обов'язки. Уряд точно не буде робити щось, щоб уповільнити цей процес. Найближчим часом, рішення повинно бути прийнято", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін вимагає зупинити конкурс на посаду голови "Укренерго". Зокрема, у розпорядженні РБК-Україна є копія протоколу засідання уряду від 12 лютого, в якому Мінфіну та спостережній раді компанії доручили зупинити конкурс.

Причиною для цього названа необхідність оновити склад наглядової ради. При цьому передбачено "негайно призначити" нового в. о. голови "Укренерго" рішенням Кабміну, а не наглядовою радою. Відзначимо, останні кілька років в. о. голови є Всеволод Ковальчук.