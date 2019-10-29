Гончарук объяснил несоответствие макропрогноза планам о росте экономики на 40%

Экономика Украины вырастет на 40%, если избавится от коррупции и будет проводить реформы. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на инвестиционном форуме в Мариуполе, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, рост ВВП на 40% является "целью, а не прогнозом", которого возможно достичь при условиях проведения огромного количества реформ.

"40% - это абсолютно реальная для Украины цель в перспективе следующих пяти лет… Это достижимая цель, а не прогноз. Прогноз - это то, что ожидается, если дела будут идти так же, как и сейчас. Цель - это то, чего бы хотим достичь при условии большого количества реформ и большой работы. Никаких 40% роста не будет, если Украина не будет реформироваться, избавляться от коррупции, если суды не станут честными, если не прекратится давление на бизнес", - сказал он.

Гончарук добавил, что для роста экономики необходимо "тяжело работать всей страной".

"Мы как правительство продолжаем настаивать на том, что эти цели остаются абсолютно реалистичными, но для этого необходимо тяжело работать всей страной…Прогнозы постоянно корректируются", - заявил премьер-министр.

Напомним, Кабинет министров утвердил новые прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы. Согласно "сценарию 1" макропрогноза, подготовленного Минэкономики, ВВП Украины 2020 году вырастет на 3,7%.

Также РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Алексей Гончарук неоднократно заявлял о планах ускорить экономику Украины и добиться роста 40% за пять лет. По его словам, правительство рассчитывает на рост ВВП не менее 5% в 2020 году и не менее 7% в последующие годы, что в совокупности даст 40% за пять лет.