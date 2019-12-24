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Гончарук исключает пересмотр правил предоставления субсидий

Новости » Политика     24.12.2019 - 21:32
Гончарук исключает пересмотр правил предоставления субсидий
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

По словам премьера, назначенную субсидию люди не потеряют

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук исключает пересмотр правил предоставления субсидий. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, те, кто получает субсидию на протяжении этой зимы - ее не потеряют.

"Тем, кому назначена субсидия, на протяжении этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий… Тем, кому назначена субсидия, - они гарантированно ее получат. Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого", - заявил премьер.

Напомним, с 1 октября в Украине поменялся механизм выплаты субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно изменениям, теперь получатель субсидии сможет самостоятельно выбирать, куда будут перечисляться средства: один из уполномоченных банков или выплатные объекты "Укрпочты" (кассы в отделениях или доставка почтальоном на дом). Кроме того, местная власть получила больше возможностей для регулирования выплат субсидий.

Добавим, что в государственном бюджете на 2020 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме предусмотрено 47,6 млрд грн, что на 7,4 млрд грн меньше, чем в 2019 году.

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Новости Украины субсидииАлексей Гончарук
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