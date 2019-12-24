ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гончарук виключає перегляд правил надання субсидій

Новини » Політика     24.12.2019 - 21:32
Гончарук виключає перегляд правил надання субсидій
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

За словами прем'єра, призначену субсидію люди не втратять

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук виключає перегляд правил надання субсидій. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, ті, хто отримує субсидію протягом цієї зими - її не втратять.

"Тим, кому призначена субсидія, протягом цього сезону її не втратять. У нас є параметри, за якими людині можуть призначити або не призначити субсидію. Звичайно, якщо людина стає таким, який отримує право на оформлення субсидій... Тим, кому призначена субсидія, - вони гарантовано її отримають. Немає проблем з коштами державного бюджету для цього", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні змінився механізм виплати субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Згідно зі змінами, тепер одержувач субсидії зможе самостійно вибирати, куди будуть перераховуватися кошти: один з уповноважених банків або виплатні об'єкти "Укрпошти" (каси у відділеннях або доставка листоношею додому). Крім того, місцева влада отримала більше можливостей для регулювання виплат субсидій.

Додамо, що в державному бюджеті на 2020 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі передбачено 47,6 млрд грн, що на 7,4 млрд грн менше, ніж у 2019 році.

Гончарук розповів, за рахунок чого знизять ціни на тепло Гончарук пообіцяв, що цієї зими газ не подорожчає
Новини України субсідіїОлексій Гончарук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся