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Гончарук: все эвакуированные из Китая чувствуют себя хорошо

Новости » Общество     24.02.2020 - 00:20
Гончарук: все эвакуированные из Китая чувствуют себя хорошо
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Условия пребывания в обсервации удовлетворительные

Все эвакуированные из Китая, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах Полтавской области, чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook премьер-министра Алексея Гончарука.

По его словам, условия пребывания в обсервации удовлетворительные.

"Сейчас все эвакуированные из Китая чувствуют себя хорошо. О состоянии их здоровья мне сообщают каждый день. Их условия пребывания в обсервации - удовлетворительные. Некоторые мобильные операторы установили временные вышки на территории медицинского центра для комфортного общения эвакуированных со своими родными", - говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что срок обсервации для эвакуированных из китайского Уханя граждан Украины составит 14 дней. Изменять срок обсервации не будут.

РБК-Украина писало, что эвакуированной из Уханя иностранцы, которая находится в обсервации на территории медцентра "Новые Санжары", вчера понадобилась неотложная помощь врачей. В иностранной гражданки в обсервации вчера появилась боль в животе. После осмотра и консультирования со специалистом, было принято решение о вызове скорой помощи для проведения дополнительного обследования.

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