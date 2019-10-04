Гончарук дал прогноз учетной ставки НБУ

Учетная ставка Национального банка Украины может упасть с нынешнего уровня в 16,5% до 8-9% к концу 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с бизнесом, передает корреспондент РБК-Украина.

Гончарук заявил, что Кабинет министров наладил сотрудничество с Национальным банком.

"Можно по разному относиться к его политике. Мы нашли общий язык. У нас общая цель",- сказал он.

Гончарук напомнил, что согласно прогнозу НБУ инфляция может упасть до 5% в конце следующего года.

"Это означает, что в принципе это может дать возможность ставку на рефинансирование возможно сделать даже 8-9%", - заявил премьер.

Кроме того, он сообщил о работе, с Министерством юстиции для того, чтобы снизить риски для кредиторов. "Что в своей совокупности даст возможность иметь в банковской системе доступны кредиты в гривне", - заявил Гончарук

Напомним, что учетная ставка НБУ - это ставка, по которой центробанк кредитует коммерческие банки. От ее размера зависит стоимость кредитов, которые коммерческие банки выдают заемщикам. В то же время на кредитные ставки значительно больше влияют ожидаемый уровень инфляции и доверие к центробанку.

Как сообщало РБК-Украина, 3 октября Кабинет министров и Национальный банк подписали Меморандум о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности. Согласно меморандуму, НБУ будет и дальше проводить монетарную политику, направленную на снижение инфляции до цели 5% с допустимым диапазоном отклонений +/- 1 п. п. Со своей стороны правительство обязуется поддерживать снижение инфляции до цели 5% посредством проведения взвешенной экономической политики.

Отметим, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 17,0% до 16,5% годовых с 6 сентября.